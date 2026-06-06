فرمانده انتظامی شهرستان قروه از دستگیری سه نفر سارق و کشف پنج دستگاه موتورسیکلت سرقتی خبر داد. همچنین در عملیاتی دیگر، ۴۵۰ کیلوگرم غذای حیوانات خانگی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرمانده انتظامی شهرستان قروه از اجرای دو عملیات جداگانه پلیسی در این شهرستان خبر داد که منجر به دستگیری سارقان و کشف محموله قاچاق شد.

سرهنگ مظفری با اشاره به دستگیری سه نفر سارق در این عملیات گفت: در جریان این اقدام پلیسی، پنج دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز کشف و ضبط شد.

وی در ادامه از کشف محموله غذای حیوانات خانگی قاچاق در قروه خبر داد و افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را در محور قروه–همدان شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ مظفری تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو، ۴۵۰ کیلوگرم غذای حیوانات خانگی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.