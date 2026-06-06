تیم ملی فوتبال ایران عازم مکزیک شد
اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ عازم مکزیک شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیم
ا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران عصرامروز (شنبه) اردوی خود در آنتالیا ترکیه را ترک کرد و برای حضور در کمپ خود در جام جهانی ۲۰۲۶ راهی مکزیک شد.
ملیپوشان ایران پس از ۱۹ روز تمرین و برگزاری ۲ بازی دوستانه مقابل گامبیا و مالی در کمپ آنتالیا، با پروازی اختصاصی راهی تیخوانا شدند. بر اساس برنامهریزی انجام شده، پرواز تیم ملی پس از توقفی کوتاه در اسپانیا، بامداد فردا در مکزیک به زمین خواهد نشست.
شاگردان امیر قلعهنویی پس از ورود به تیخوانا در کمپ اختصاصی خود مستقر شده و تمرینات نهایی را پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی برگزار خواهند کرد.