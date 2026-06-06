به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز شنبه پایدار و از اواخر وقت فردا یکشنبه ۱۷ خرداد تا اواخر وقت دوشنبه ۱۸ خرداد با رگبار باران، رعد وبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

حمیدی افزود: آسمان استان از اواخر وقت یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه با رگبار باران، رعد وبرق و وزش باد همراه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی مازندران افزود: آسمان استان از سه شنبه ۱۹ تا پنج شنبه ۲۱ خرداد صاف و آفتابی با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

به گفته حمیدی دریا امروز و فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.