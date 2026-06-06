در مراسمی با حضور مسئولان شهرستان قروه، از ورزشکاران، پیشکسوتان و افتخارآفرینان ورزشی این شهرستان تجلیل شد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از استعداد‌های جوان تأکید گردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در مراسمی که با هدف تجلیل از ورزشکاران، پیشکسوتان و افتخارآفرینان شهرستان قروه برگزار شد، جمعی از مسئولان و فعالان ورزشی حضور داشتند.

در این مراسم، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و موفقیت‌های ورزشکاران، بر اهمیت توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از استعداد‌های جوان تأکید کرد.

شیخی‌زاده در سخنانی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ورزش شهرستان، وعده داد پیگیری‌های لازم برای رفع بخشی از این مسائل و حمایت از قهرمانان ورزشی را در دستور کار قرار دهد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از ورزشکاران برتر، مربیان و پیشکسوتان ورزشی شهرستان قروه تجلیل به عمل آمد.