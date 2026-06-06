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کهنترین دستنوشته حضرت امام خمینی (ره) که نخستین سند مکتوب انقلاب است، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۳ در قم نوشته شده و هماکنون در کتابخانه موزه وزیری یزد نگهداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کهنترین دستنوشته حضرت امام خمینی (ره) که قدیمیترین پیام مبارزاتی ایشان و نخستین سند مکتوب انقلاب است، این مرقومه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۳ در قم نوشته شده و هماکنون در کتابخانه موزه وزیری یزد، از کتابخانههای وابسته به آستان قدس رضوی نگهداری میشود.
سایت رهبر انقلاب با اشاره به کهنترین دستنوشته موجود از حضرت امام خمینی (ره) و نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی، تصویری از این نوشته را منتشر کرده و در پیامی نوشته است:
قالَ اللهُ تَعالی قُل اِنَّما اَعِظُکُم بِواحِدَة اَن تَقوموا لله مَثنی و فُرادی.
خداوند تبارک و تعالی در این آیهی شریفه خطاب به رسول اعظم صلیاللهعلیهوآله میفرمایند به امّت بگو من شما را تنها به یک امر موعظه میکنم که برای خدا دو نفر دو نفر یا هر یک به تنهایی بپاخیزید. این کریمه، مَطلع اولین پیام و یکی از قدیمیترین اسنادی است که شخصیت بیبدیل عبد صالح و روح بزرگ عصر و زمان ما، رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی، در آن، ملّت ایران را به قیام برای خدا دعوت کرده است.