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شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه وزارت نیرو، همکاریهای خود را با هدف مصرف بهینه انرژی و سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی در این بخش گسترش میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک مدیران پدافند غیرعامل وزارتخانههای نفت و نیرو امروز (شنبه، ۱۶ خرداد) با هدف همافزایی و همکاریهای آینده برگزار شد. در این نشست، گزارشهایی درباره آخرین وضع فعالیتهای وزارتخانههای نفت و نیرو همسو با مصرف بهینه انرژی ارائه شد و محمدمهدی پوینده، سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نفت، با اشاره به زمینههای مشترک همکاری، بر لزوم گسترش همکاریها تأکید کرد.
علی ربانی، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به رویکردها و طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در داخل و خارج از صنعت، افزون بر معرفی قابلیتها و دستاوردهای پویش نبض انرژی، از آمادگی برای افزودهشدن بخشهای برق و آب به این پویش خبر داد.
وی افزود: پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» بهعنوان رویکردی نظاممند در قالب مسئولیتهای اجتماعی اجرا شده و کاهش حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز از ابتدای آغاز به کار این پویش تاکنون ثبت شده است.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هدف پویش «کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی» را آگاهسازی و ارتقای دانش مردم به همراه بهینهسازی مصرف انرژی با افزایش بازدهی تجهیزات دانست و گفت: با ارتقای دانش، تلاش میشود بدون کاهش رفاه مردم، مصرف انرژی کاهش یابد. در این پویش راهکارهای بدون فشار و بدون هزینه در قالب مصرف درست به مردم آموزش داده میشود و راهکارهایی نیز در قالب بهینهسازی تجهیزات ارائه میشود.
ربانی با اشاره به ظرفیت طرحهای افزایش بهرهوری در نیروگاههای رامین، هرمزگان و نکا گفت: برآورد میشود با همافزایی نهادی و تسریع در امضای قراردادها، فقط با افزایش بهرهوری، ۴۰۰ مگاوات ظرفیت برق بدون سوخت اضافه داشته باشیم.
سیفالله آقابیگی، مدیر اچاسئی و پدافند غیرعامل وزارت نیرو نیز در این نشست، صنعت پتروشیمی را یکی از صنایع پیشرو در مصرف بهینه انرژی معرفی و بیان کرد: مدیران در بخشهای مختلف وزارت نیرو آماده هرگونه همکاری با مجموعه وزارت نفت در سراسر کشور هستند و زمینههای مختلفی برای همکاریهای مشترک وجود دارد.