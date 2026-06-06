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فدراسیون ژیمناستیک کشور اسامی ملیپوشان اعزامی به رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ در چین را اعلام کرد که بر اساس آن، یک ژیمناست جوان و یک داور و مربی کردستانی در این رقابتها حضور خواهند داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران لیست ملیپوشان اعزامی به رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ به میزبانی چین را اعلام کرد.
بر این اساس، «راهین حسینپناهی» ژیمناست خوشآتیه کردستانی به همراه دیگر ملیپوشان کشورمان در این مسابقات حضور خواهد یافت و برای کسب افتخار در سطح قارهای به مصاف رقبای خود میرود.
همچنین با اعلام فدراسیون ژیمناستیک و دعوت کنفدراسیون ژیمناستیک آسیا، «سیدامید شیخاحمدی» داور و مربی توانمند کردستانی نیز در این رقابتها حضور خواهد داشت و قضاوت دیدارهای این دوره از مسابقات را بر عهده میگیرد.
رقابتهای ژیمناستیک هنری قهرمانی جوانان آسیا از ۲۸ خردادماه در کشور چین برگزار میشود.