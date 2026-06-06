مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از نجات دو مرد مصدوم در منطقه صعب‌العبور ارتفاعات چهل‌چشمه شهرستان دیواندره خبر داد و گفت این افراد پس از انجام اقدامات اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان از انجام عملیات موفق امداد و نجات در ارتفاعات چهل‌چشمه شهرستان دیواندره خبر داد.

جلالی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در این عملیات، دو مرد در منطقه صعب‌العبور دچار آسیب‌دیدگی شدند که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: مصدوم نخست مردی ۵۵ ساله بود که از ناحیه مچ پای راست دچار شکستگی شدید شده بود. همچنین مصدوم دوم، مردی ۴۷ ساله بود که از ناحیه دست چپ دچار شکستگی شده بود.

به گفته وی، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل حادثه، هر دو مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان در پایان با اشاره به سخت‌گذر بودن منطقه، از شهروندان خواست در صورت بروز حوادث مشابه، با اعلام دقیق موقعیت جغرافیایی، روند امدادرسانی را تسهیل کنند.