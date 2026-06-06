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طرحهای عمرانی و خدمات زیربنایی به صورت همزمان در همه مناطق استان درحال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، در بازدید از قطعات بزرگراهی زاهدان-بیرجند گفت: توسعه همهجانبه در تمامی نقاط استان از اولویتهای اساسی است و تلاش میشود تمامی سکونتگاههای جمعیتی بر اساس شاخصهای مشخص و در قالب برنامهای منسجم و عادلانه مورد توجه قرار گیرند.
عطا الله اکبری محور زاهدان– بیرجند را از طرحهای مهم زیربنایی استان عنوان کرد و افزود: این محور در حال حاضر به صورت چهارخطه در دست اجراست و نزدیک به ۳۲ کیلومتر از مسیر باقی مانده است.
وی دربازدید از منطقه سفیدآبه افزود: در سالهای گذشته موضوع تأمین پایدار آب این منطقه مورد توجه قرار گرفت و با تکمیل و تقویت شبکه آبرسانی، شرایط مطلوبی برای تأمین آب ساکنان فراهم شده است.