طرح‌های عمرانی و خدمات زیربنایی به صورت همزمان در همه مناطق استان درحال اجراست.

اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات زیربنایی در سیستان و بلوچستان

اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات زیربنایی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، در بازدید از قطعات بزرگراهی زاهدان-بیرجند گفت: توسعه همه‌جانبه در تمامی نقاط استان از اولویت‌های اساسی است و تلاش می‌شود تمامی سکونتگاه‌های جمعیتی بر اساس شاخص‌های مشخص و در قالب برنامه‌ای منسجم و عادلانه مورد توجه قرار گیرند.

عطا الله اکبری محور زاهدان– بیرجند را از طرح‌های مهم زیربنایی استان عنوان کرد و افزود: این محور در حال حاضر به صورت چهارخطه در دست اجراست و نزدیک به ۳۲ کیلومتر از مسیر باقی مانده است.

وی دربازدید از منطقه سفیدآبه افزود: در سال‌های گذشته موضوع تأمین پایدار آب این منطقه مورد توجه قرار گرفت و با تکمیل و تقویت شبکه آبرسانی، شرایط مطلوبی برای تأمین آب ساکنان فراهم شده است.