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استاندار آذربایجان شرقی در همایش روز جهانی نمایشگاه گفت: نمایشگاهها باید از یک رویداد تقویمی به پلتفرم توسعه اقتصادی تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرمست با تأکید بر نقش راهبردی نمایشگاهها در توسعه اقتصادی گفت: نمایشگاهها باید از قالب رویدادهای مناسبتی خارج شده و به بستری برای افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، توسعه فناوری و گسترش بازارهای منطقهای تبدیل شوند.
وی اظهار کرد: اقتصاد امروز جهان بیش از هر زمان دیگری بر پایه ارتباطات، شبکه سازی و حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی شکل گرفته و تبریز به واسطه موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و استراتژیک خود همواره یکی از مراکز مهم مبادلات منطقهای و جهانی بوده است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی تبریز در عرصه تجارت افزود: تبریز تنها یک شهر صنعتی نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی تجارت ایران به شمار میرود و وجود قدیمیترین اتاق بازرگانی کشور و بازار تاریخی تبریز، گواه جایگاه این شهر در مسیر مبادلات جاده ابریشم است.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۹۴ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است خاطرنشان کرد: این ظرفیت ارزشمند نشان میدهد که کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان بدون اتکا به بنگاههای دولتی مسیر توسعه را هموار کردهاند و وظیفه دولت حمایت و تسهیل گری برای این بخش است.
سرمست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در برگزاری نمایشگاهها گفت: نمایشگاه باید از یک رویداد تقویمی و مناسبتی عبور کرده و به یک پلتفرم توسعه اقتصادی تبدیل شود؛ پلتفرمی که خروجی آن افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، توسعه فناوری و گسترش بازارهای منطقهای باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار داشت: وجود منطقه آزاد ارس، منطقه ویژه اقتصادی سهلان، نخستین شهرک سرمایه گذاری خارجی کشور و همچنین برنامه ریزی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی فناوریهای نوین، زمینه مناسبی برای پیوند صنعت و فناوری با فعالیتهای نمایشگاهی فراهم کرده است.
استاندار آذربایجان شرقی توسعه نمایشگاههای مشترک با کشورهای همسایه و مرزی را از اولویتهای استان دانست و افزود: با اختیاراتی که در حوزه دیپلماسی اقتصادی و مرزی به استانداران استانهای مرزی تفویض شده، برگزاری نمایشگاههای مشترک میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت و خنثی سازی محدودیتهای اقتصادی ایفا کند.
وی همچنین حرکت به سمت برگزاری نمایشگاههای تخصصی و مزیت محور، توسعه نمایشگاههای هوشمند و دیجیتال و تقویت زیرساختهای صنعت نمایشگاهی را از دیگر راهبردهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه نمایشگاه بینالمللی تبریز عنوان کرد.
سرمست کسب رتبه نخست اقتصادی و سرمایه گذاری کشور را نتیجه همین رویکرد دانست و گفت: این جایگاه شایسته تبریز، شهر اولین هاست و مدیریت استان همچنان در کنار فعالان اقتصادی، صنعتگران و نمایشگاه بین المللی تبریز برای رفع موانع تولید و تسهیل سرمایه گذاری خواهد بود.