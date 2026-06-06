به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،جشن «شکوه مادری» با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مادران کمتر از ۴۰ سال دارای بیش از چهار فرزند استان قم برگزارشد.

از همسران شهید حسنلو واحمدی از شهدای جنگ رمضان و از تعدای از ماداران دارای چهار فرزند بیشتر با اهدای هدایای قدردانی شد.

در حال حاضر در استان قم بیش از ۳۰۰۰ خانوار با جمعیت سه فرزند بیشتر و مادران کمتر از زیر ۴۰ سال زندگی می‌کنند.