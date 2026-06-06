رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور ۲۰ میلیون سند تک برگ از ابتدای سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: مالکان دارای اسناد رسمی که در دو سال آینده مالکیت آنها مورد اعتراض قرار نگیرند، دیگر هیچ ادعایی نسبت به املاک آنها پذیرفته نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه شورای قضائی استان قم که با هدف بررسی مسائل قضائی و ثبتی این استان برگزار شد، با اشاره به روند رو به رشد توسعه قضائی در قم گفت: استان قم در زمینه ارائه خدمات و تعامل با مردم عملکرد مطلوبی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به صورت یک روزه به قم سفر کرده بود، افزود: آمار‌های مثبت در عرصه ثبتی، نشان‌دهنده تعامل خوب میان نهاد‌ها و راهبری مؤثر دادگستری کل استان است.

جزئیات قانون الزام و سامانه ماده ۱۰

بابایی، قانون الزام را یک اتفاق بزرگ در نظام حقوقی کشور توصیف کرد و گفت: این قانون با تدبیر شهیدمان، تصویب و اجرایی شده است.

وی افزود: همه اسنادی که از زمان اجرای این قانون صادر می‌شوند، مشمول مفاد آن هستند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ارائه آماری از عملکرد این قانون گفت: از سوم تیر ۱۴۰۳ تاکنون، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار سند بر اساس قانون الزام صادر شده است.

بابایی همچنین از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ از اول خرداد ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: در گام نخست، افرادی که ادعا دارند زمین یا ملک آنها به نام شخص دیگری سند تک برگ دارد، تا دو سال فرصت دارند نسبت به طرح ادعای خود در این سامانه اقدام کنند.

هشدار درباره اعتبار مطلق اسناد رسمی

بابایی با اشاره به آمار کل اسناد تک برگ صادر شده از سال ۱۳۹۶ گفت: از ابتدای سال ۹۶ تاکنون حدود ۲۰ میلیون سند تک برگ صادر شده است. چنانچه در مدت دو سال تعیین شده، کسی نسبت به این اسناد ادعایی نداشته باشد، دیگر پس از آن هیچ ادعایی نسبت به این املاک و اراضی پذیرفته نخواهد شد.

عضو شورای عالی قوه قضائیه هدف از این اقدامات را اعتبار بخشی صددرصدی به اسناد رسمی و تضمین حقوق مردم دانست و افزود: اجرای کامل این قانون که انقلابی بزرگ در نظام ثبتی کشور محسوب می‌شود، نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست تا انشاءالله بتوانیم به بهداشت قضائی که نتیجه غایی این قانون است، دست یابیم.

وی در پایان با اشاره به آمار قضائی ارائه شده در جلسه، گفت: این آمار نشان‌دهنده روند رو به رشد و تلاش خوب مجموعه قضایی است که دلسوزانه به دنبال خدمت به مردم هستند.

قدردانی رئیس کل دادگستری قم از اقدامات سازمان ثبت

در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان قم، ضمن قدردانی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در دوره مدیریت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، اتفاقات بسیار خوبی در مجموعه قوه قضائیه رقم خورده که از جمله آنها تحولات مثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی با اشاره به حضور بابایی در شورای عالی قوه قضائیه گفت: آقای بابایی از پرکارترین اعضای شورای عالی قوه قضائیه هستند.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با اشاره به اینکه استان قم نهمین استان صنعتی کشور محسوب می‌شود، افزود: با تلاش سازمان ثبت، همه شهرک‌های صنعتی استان قم دارای سند شده‌اند و همچنین همه تالاب‌های استان نیز سنددار شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان قم با تمجید از تلاش مجموعه ثبتی استان، گفت: دادگستری قم یک مجموعه مردم‌محور است. قم، شهر اهل بیت (ع) است و خدمت در این شهر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این جلسه، موضوعات مختلف قضائی و ثبتی با ارائه گزارش مدیران استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.