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نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در تبریز مطرح کرد: نمایشگاهها مراکز مدنی و بستر شکل گیری سرمایه اجتماعی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی عبدالعلی زاده در همایش روز جهانی نمایشگاه که در تبریز برگزار شد گفت: ثبات مدیریتی و نگاه بلند مدت، این مجموعه را به نهادی تمدن ساز و بستری برای توسعه ارتباطات اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است.
وی با اشاره به سابقه و جایگاه نمایشگاه بین المللی تبریز اظهار کرد: کمتر کسی را میتوان یافت که در طول سالهای فعالیت این مجموعه، به عناوین مختلف به نمایشگاه تبریز نیامده و از ظرفیتها و دستاوردهای آن بازدید نکرده باشد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل موفقیت نمایشگاه تبریز، ثبات مدیریتی است افزود: دولتمردان و بخش خصوصی باید این تجربه را به خوبی بیاموزند، چرا که ثبات مدیریت رمز موفقیت است و تداوم یک مدیریت کارآمد میتواند زمینه ساز توسعه پایدار باشد.
نماینده رئیسجمهور با قدردانی از تلاشهای مدیران نمایشگاه تبریز، به ویژه خدمات چند دههای این مجموعه گفت: مدیری که نمایشگاه را فرزند و خانواده خود بداند و شبانه روز برای توسعه آن تلاش کند، میتواند چنین موفقیتی را رقم بزند.
عبدالعلی زاده با اشاره به نامگذاری روز جهانی نمایشگاه، این اتفاق را مایه افتخار ایران دانست و خاطرنشان کرد: اینکه پیشنهاد یک ایرانی توانسته به ثبت یک مناسبت جهانی منجر شود، افتخاری برای کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاهها را نقطههای مدنی توصیف کرد و گفت: در نگاه نوین شهرسازی، شهرها باید برای انسانها ساخته شوند، نه صرفاً برای خودروها. فضاهای شهری باید زمینه گفت وگ و، تعامل و شکل گیری روابط اجتماعی را فراهم کنند و نمایشگاهها دقیقاً چنین نقشی را ایفا میکنند.
نماینده رئیس جمهور ادامه داد: در نمایشگاهها افراد بدون هیچ اجبار و هزینهای در یک فضای مناسب گرد هم میآیند، با یکدیگر آشنا میشوند، ارتباطات حرفهای و اجتماعی شکل میگیرد و این تعاملات به توسعه کسب و کارها و حتی تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی منجر میشود.
وی با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی از دل همین ارتباطات نمایشگاهی مسیر پیشرفت خود را یافتهاند، اظهار کرد: نمایشگاهها علاوه بر توسعه بازار و آشنایی با فناوریهای نوین، به رشد سرمایه اجتماعی و تقویت تمدن جامعه کمک میکنند.
عبدالعلیزاده همچنین با اشاره به گستردگی فعالیتهای نمایشگاه تبریز گفت: تعداد رویدادهای این مجموعه از حدود ۱۰ تا ۱۵ نمایشگاه در سال به بیش از ۷۰ تا ۸۰ رویداد رسیده و این تنوع، مدیریت نمایشگاه را به مراتب پیچیدهتر از یک واحد صنعتی کرده است.