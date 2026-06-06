گرهگشایی از مشکلات ۴ واحد تولیدی در کهگیلویه و بویراحمد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از اتخاذ تصمیمات حمایتی برای چهار واحد تولیدی در نشست ستاد پیگیری اجرای برنامه های کلی اقتصاد مقاومتی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با محوریت حمایت از تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و صیانت از اشتغال برگزار شد.
در این نشست که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس سازمان بازرسی کل استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی، نمایندگان بانکهای عامل و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی برگزار شد، مشکلات چهار واحد تولیدی استان بررسی و تصمیمات لازم برای تسهیل فعالیت و تداوم تولید این واحدها اتخاذ شد.
سید وحید، دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید و رونق اقتصادی گفت: تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعار سال نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مسئول است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود از همه ظرفیتهای موجود برای حمایت از سرمایهگذاری مشروع، حفظ اشتغال و رفع موانع تولید استفاده می کند.
وی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قانونمدار افزود: هرگونه مانع غیرضروری در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی باید با رعایت ضوابط و مقررات قانونی شناسایی و برطرف شود و دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل نیز موظف هستند در چارچوب قوانین نسبت به اجرای مصوبات و انجام تکالیف تعیینشده اقدام کنند.
دادستان مرکز استان بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش اقدامات انجامشده از سوی دستگاههای مسئول به دبیرخانه ستاد شد.