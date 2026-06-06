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دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن خانوادههای فاقد مسکن دارای یک یا دو یا بدون فرزند در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دستورالعمل تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (تبصرههای ۱ و ۲ ذیل ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) را برای خانوادههای فاقد مسکن دارای یک یا دو یا بدون فرزند به چهار بانک صادرات ایران، تجارت، ملت و پست بانک ابلاغ کرد.
پیرو نامه شماره ۳۸۱۱۶/۰۵ مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۵ پیرامون ابلاغ بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای اجرای تبصرههای (۱) و (۲) ذیل ماده (۶۹) قانون مذکور به منظور پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن در سال ۱۴۰۵، دستورالعمل اجرایی تسهیلات به ۴ بانک عامل صادرات ایران، تجارت، ملت و پست بانک ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانوادههای فاقد مسکن، خانوادههایی که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند یا یک فرزند میباشند و خانوادههای دو نفر (زوج و زوجه) که تاریخ وقوع عقدشان از سال ۱۳۹۹ به بعد میباشد، از محل منابع سپردههای قرض الحسنه نظام بانکی پرداخت میشود.
همچنین در این دستورالعمل قید شده فاقدین مسکن شامل افراد سرپرست خانواری است که خود و افراد تحت تکفل آنان در زمان اخذ تسهیلات، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و استعلام آنها از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکها (سمات) و طرحهای جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی (Temgt) یا از طریق درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه ثبت من) فاقد تسهیلات فعال بخش مسکن و فاقد مالکیت کنونی است.
مبلغ قابل پرداخت تسهیلات به متقاضیان برای خانوادههایی که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب دو فرزند شده یا میشوند، به هر خانواده به میزان ۴,۰۰۰ میلیون ریال؛ خانوادهایی که از سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب یک فرزند شده یا میشوند به هر خانواده به میزان ۳,۳۰۰ میلیون ریال؛ خانوادهای دو نفره (زوج و زوجه) که تاریخ وقوع عقدشان از سال ۱۳۹۹ به بعد، به هر خانواده به میزان ۲،۱۰۰ میلیون ریال است.
بانکها باید فهرست شعبی را که در سطح کشور نسبت به پرداخت تسهیلات مذکور اقدام می¬کنند، در تارنمای خود به طور مشخص برای اطلاع متقاضیان منتشر کنند.