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میزبانی مسابقات کسب سهمیه هفدهمین المپیاد دانشجویان دختر و پسر در منطقه ۳ ورزش دانشگاههای کشور به دانشگاه تبریز رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این رقابتها از ۱۷ تا ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ با شعار «ورزش؛ ابزاری در خدمت ایرانِ هرچه قویتر» با حضور دانشجویان دانشگاههای منطقه ۳ برگزار خواهد شد.
مسابقات در دو بخش دانشجویان دختر و پسر برنامهریزی شده و شرکتکنندگان در رشتههای تنیس خاکی، بسکتبال، هندبال، دوومیدانی، کاراته، شنا، والیبال، فوتسال، فوتبال، ورزشهای باستانی، کشتی آزاد و فرنگی و جودو با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
در پایان این رقابتها دانشگاههای منطقه، نمایندگان برتر خود را برای حضور در هفدهمین المپیاد دانشجویان دختر و پسر معرفی خواهند کرد.