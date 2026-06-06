به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این رقابت‌ها از ۱۷ تا ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ با شعار «ورزش؛ ابزاری در خدمت ایرانِ هرچه قوی‌تر» با حضور دانشجویان دانشگاه‌های منطقه ۳ برگزار خواهد شد.

مسابقات در دو بخش دانشجویان دختر و پسر برنامه‌ریزی شده و شرکت‌کنندگان در رشته‌های تنیس خاکی، بسکتبال، هندبال، دوومیدانی، کاراته، شنا، والیبال، فوتسال، فوتبال، ورزش‌های باستانی، کشتی آزاد و فرنگی و جودو با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در پایان این رقابت‌ها دانشگاه‌های منطقه، نمایندگان برتر خود را برای حضور در هفدهمین المپیاد دانشجویان دختر و پسر معرفی خواهند کرد.