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دومین جلسه شورای اجتماعی استانداری فارس با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار و در آن بر ضرورت تقویت خدمات محلهمحور، توسعه اورژانسهای اجتماعی و تعهدات اشتغالزایی برای جامعه هدف تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اذعان به عدم موفقیت در اجرای طرحهای محلهمحوری، از راهاندازی ۱۹۷ پایگاه «سلام» در شیراز خبر داد که با وجود هدفگذاری برای خدماترسانی در محلات، عملکرد مطلوبی نداشتهاند. وی از مدیران شیراز خواست با راهاندازی «بانک زمان»، قشرهای مختلف متخصص را به ارائه خدمات رایگان در محلات ترغیب کنند.
سیدجواد حسینی در بخش دیگری از تعهدات خود نسبت به استان فارس، اولویتهای حمایتی را تشریح کرد:
اشتغال: ایجاد ۲ هزار و ۳۱۳ فرصت شغلی برای معلولان، اختصاص ۲ میلیارد تومان مشوق برای کارفرمایان حامی معلولان و ساخت دو نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی برای اشتغال ۶۰۰ معلول «سختاشتغال».
آموزش: حمایت از ۱۳ هزار دانشجو و دانشآموز با تخصیص ۴۲ میلیارد تومان کمکهزینه تحصیلی.
مسکن: تعهد ساخت ۷۴۳ واحد مسکونی در فارس برای سال آینده.
حسینی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۲ هزار نیروی تخصصی در اورژانس اجتماعی کشور، بر وجود کمبود نیروی انسانی در این بخش تأکید کرد و از آمادگی سازمان متبوعش برای یاری در راهاندازی مراکز اورژانس اجتماعی در فارس خبر داد.
در ادامه این جلسه، حمید گودرزی، مدیر کل بهزیستی استان فارس با اشاره به فعالیت ۲۷ مرکز اورژانس اجتماعی در استان، از عدم وجود این مراکز در ۱۱ شهرستان خبر داد و خواستار حمایت ویژه برای تأسیس این مراکز و جذب نیروی انسانی شد.
وی همچنین استقرار دو مرکز خدمات کودکان کار در شمال و شمالغرب شیراز را از نیازهای ضروری استان اعلام کرد.
در پایان، امیری، استاندار فارس با اشاره به آسیبهای اجتماعی ناشی از دوران جنگ و شرایط خاص معلولان، ارائه خدمات ویژه به این قشر را خواستار شد و از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی خواست برای راهاندازی مراکز خدماترسان، با اداره کل بهزیستی استان همکاری و همافزایی داشته باشند.