به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حسن بابایی در جمع اعضایی شورای قضایی دادگستری استان قم با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول باعنوان کاتب در اول خرداد راه اندازی شد گفت: افرادی که ادعا در خصوص اراضی و املاکی دارند که برای آنها سند حدنگار از تاریخ یک یک نود و شش یا دارای سند تک برگ سبز از تاریخ سه چهار چهارصد و سه تا یک خرداد ۱۴۰۵ دارند برای ثبت ادعای مالکیت خود ظرف مدت دو سال می‌توانند مدارک را در سامانه کاتب بارگذاری و ثبت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیست و پنج میلیون سند حدنگار و سند تک از۱-۱-۹۶ صادر شده وبا ایجاد این ظرفیت، اعتبار رسمی اسناد به هیچ عنوان قابل انکار نخواهد بود و از ادعای مالکیت یک یا چند شخص برای یک ملک یا اراضی جلوگیری می‌شود.

معاون رئیس قوه قضاییه افزود: با ایجاد زیرساخت‌های این سامانه در تمامی دفاتر املاک و اسناد کشور از یک خرداد چهارصد و شش قرار است اتمامی عقد قرارداد‌ها خرید و فروش، حق انتفاع، ثبت اجاره نامه برای دوسال در این سامانه ثبت و قولنامه‌ها فاقد اعتبار می‌شود.