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تصادف دو دستگاه خودرو سواری در شهرستان شادگان، منجر به مصدومیت پنج نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این سانحه ساعت ۱۶:۳۹ امروز شنبه، ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ رخ داد و به دنبال آن، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
دکتر یاسین افرا افزود: تکنسینهای اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند. در این حادثه، پنج نفر شامل سه آقا در سنین ۷، ۱۷ و ۲۵ ساله و دو خانم ۳۲ و ۵۰ ساله مصدوم شدند. خوشبختانه در این سانحه تلفات جانی گزارش نشده است.
او ادامه داد: تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید معرفیزاده شادگان منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه بیاحتیاطی در جادهها پرهیز کنند.