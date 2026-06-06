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رئیس جمهور در صفحه مجازی خود، نوشت: امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در این پیام با یادآوری حدیث مَن كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ كَفَّ اللّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (هر که خشم خود را از مردم بازدارد، خدا عذاب روز قیامت را از او بازدارد) تصریح کرد: میلاد اسوه صبر و تحمل، امام موسی کاظم علیهالسلام، یادآور این است که جامعه با خشم، پرخاش و دوقطبیسازی پیش نمیرود. امروز بیش از هر زمان به مدارا، گفتوگو، تحمل تفاوتها، همبستگی و همکاری نیاز داریم.