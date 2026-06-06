به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دومین نمایشگاه تخصصی زمین، مسکن وفرصت‌های ساخت وساز با هدف کاهش دغدغه شهروندان و رونق‌بخشی به صنعت ساختمان و معرفی فرصت‌ها و مشوق‌های کم نظیراین حوزه، توسط شهرداری مشهد در این شهر برگزار می‌شود.

این نمایشگاه از بیستم تا بیست‌وسوم خرداد ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برپا می‌شود.

این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای بازدید عموم علاقه‌مندان و متخصصان است.