معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، برگزاری رویداد «شب علم» در دانشگاه علوم پزشکی کرمان را گامی تحولی در مسیر گردشگری علمی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، برگزاری رویداد «شب علم» در دانشگاه علوم پزشکی کرمان را گامی تحولی در مسیر گردشگری علمی و هم‌راستا با سیاست‌های کلان «کرمان برفراز» دانست و آن را الگویی برای پیوند میان جامعه و محیط‌های علمی معرفی کرد.

مرضیه مهدوی در نشست خبری تشریح جزئیات رویداد «شب علم» گفت: استاندار کرمان با نگاهی رویدادمحور، به‌دنبال بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای توسعه است.

وی افزود: برگزاری «شب علم» در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، با هدف معرفی دستاورد‌های علمی و ارتقای آگاهی عمومی صورت می‌گیرد.

مهدوی افزود: این ابتکار عمل می‌تواند به‌عنوان یک مدل موفق آموزشی و فرهنگی به سایر دانشگاه‌ها و استان‌های کشور تسری یابد.

وی گفت: «شب علم» فرصتی است تا شهروندان از نزدیک با پویایی فعالیت‌های پژوهشی و علمی در حوزه‌های سلامت آشنا شوند

امیدواریم «شب علم» به یک جریان مستمر و اثرگذار در ارتقای شاخص‌های آگاهی عمومی و پیوند میان جامعه علمی و بدنه مردم تبدیل شود.