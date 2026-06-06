استاندار کهگیلویه و بویراحمد امروز مشکلات و خواسته های ۲۲ نفر را بررسی و پیگیری کرد.

دیدار مردمی استاندار و بررسی مشکلات ۲۲ کهگیلویه و بویراحمدی

دیدار مردمی استاندار و بررسی مشکلات ۲۲ کهگیلویه و بویراحمدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در دیدار مردمی برنامه‌های هفتگی روز شنبه گفت: در این جلسه برای ۱۲ نفر دیدار برنامه‌ریزی شده بود که به دلیل استقبال گسترده مردم با ۲۲ نفر از شهروندان دیدار داشتیم.

رحمانی افزود: بیشترین درخواست‌ها مربوط به اعطای تسهیلات برای واحدهای تولیدی از جمله پرورش مرغ، تولید قارچ، گردشگری، مجتمع‌های خدمات بین‌راهی و احداث پنل‌های خورشیدی بود که دستورات لازم از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط و سیستم بانکی صادر شد.

وی ادامه داد: برخی مراجعه‌کنندگان از مناطق جوکار و مارگون مشکلات و موانع توسعه‌ای منطقه خود را مطرح کردند که در دستور بازدید مجموعه عمرانی قرار گرفت تا از نزدیک مشکلات را بررسی کنند.