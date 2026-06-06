دیدار مردمی استاندار و بررسی مشکلات ۲۲ کهگیلویه و بویراحمدی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد امروز مشکلات و خواسته های ۲۲ نفر را بررسی و پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در دیدار مردمی برنامههای هفتگی روز شنبه گفت: در این جلسه برای ۱۲ نفر دیدار برنامهریزی شده بود که به دلیل استقبال گسترده مردم با ۲۲ نفر از شهروندان دیدار داشتیم.رحمانی افزود: بیشترین درخواستها مربوط به اعطای تسهیلات برای واحدهای تولیدی از جمله پرورش مرغ، تولید قارچ، گردشگری، مجتمعهای خدمات بینراهی و احداث پنلهای خورشیدی بود که دستورات لازم از طریق دستگاههای ذیربط و سیستم بانکی صادر شد.
وی ادامه داد: برخی مراجعهکنندگان از مناطق جوکار و مارگون مشکلات و موانع توسعهای منطقه خود را مطرح کردند که در دستور بازدید مجموعه عمرانی قرار گرفت تا از نزدیک مشکلات را بررسی کنند.
استاندار با اشاره به درخواست های اشتغال اضافه کرد: درخواستهای اشتغال نیز در چارچوبهای قانونی به دستگاههای مربوطه ارسال شد.
رحمانی گفت: در این دیدار برخی از مراجعهکنندگان مسائلی چون مشکلات غار ده شیخ، پروندههای جانبازی، طرحهای فراوری میوه بلوط، صنایع پاییندستی پتروشیمی، طرحهای دامداری و بستهبندی میوه خشک را مطرح کردند.
وی افزود: پیگیری درخواستها از طریق دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی انجام میشود و مدیران موظفند در کمترین زمان ممکن و در راستای حقوق قانونی شهروندان اقدام کنند.
استاندار اضافه کرد: مردم میدانند که رفع صددرصد مشکلات همیشه امکانپذیر نیست اما مهم این است که صدای مردم شنیده شود و مدیران همواره پای کار باشند.