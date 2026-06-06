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معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز ثبتنام طرح «مسکن استیجار» ویژه زوجهای جوان در بیش از ۵۰ شهر کشور خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مسکن و با هدف ساماندهی بازار اجارهبها و حمایت از زوجهای جوان، فرآیند ثبتنام در طرح مسکن استیجاری موسوم به «طرح آشیان» ابلاغ شد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، متقاضیان واجد شرایط میتوانند در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۱۸ و ۱۹ خردادماه، با مراجعه به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir درخواست خود را ثبت کنند.
این طرح که با اولویت دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ طراحی شده است، شرایطی نظیر سابقه ازدواج کمتر از ۵ سال، فاقد مسکن بودن در ۵ سال اخیر و تایید فرم «ج» را برای متقاضیان الزامی دانسته است.
از ویژگیهای برجسته این برنامه، تعیین اجارهبها بر اساس دهکهای درآمدی است که برای دهکهای ۱ و ۲ تنها ۳۵ درصد، برای دهکهای ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و برای دهکهای ۵ و ۶، ۵۵ درصدِ اجارهبهای نرخ روز تعیین شده است.
وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که ثبت درخواست در سامانه به معنای تخصیص قطعی واحد نبوده و متقاضیان پس از گذراندن مراحل پالایش، استحقاقسنجی و اولویتبندی بر اساس شاخصهایی نظیر تعداد فرزندان و وضعیت معیشتی، نهایی خواهند شد.
مدت زمان استفاده از این واحدهای استیجاری حداکثر ۵ سال پیشبینی شده که مشروط به تداوم شرایط احراز در هر سال است.
اجرای این طرح در بیش از ۵۰ شهر کشور گامی عملی برای کاهش هزینههای سکونت زوجهای جوان و مدیریت التهابات بازار مسکن است.
گفتنی است جزئیات دقیق و فرآیند اجرایی این برنامه برای متقاضیان در تارنمای مذکور در دسترس قرار گرفته است.
انتظار میرود با اجرای این طرح، بخشی از فشار مالی اجارهبها بر خانوارهای جوان کاهش یابد.
پس از پایان مهلت ثبتنام و اتمام مراحل پالایش، فرآیند تحویل واحدها از طریق کارگزاران ذیصلاح به منتخبین اطلاعرسانی خواهد شد.