علوی:امیدوارم با صعود از مرحله گروهی، از شر آمریکا راحت شویم
سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت:ویزای صادر شده برای اعضای تیم ملی ایران، مولتی است وامیدوارم با صعود از مرحله گروهی جام جهانی، از شر میزبانی آمریکا راحت شویم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،امیر علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتوگویی در خصوص اعزام تیم ملی فوتبال ایران به مکزیک و صادر نشدن ویزای جمعی از همراهان تیم، اظهارکرد: ساعتی قبل و طبق برنامه، پرواز تیم ملی به مکزیک انجام شد. با این حال مطمئن باشید فدراسیون فوتبال، رفتار مغایر با قوانین جهانی میزبان (آمریکا) را پیگیری میکند. صادر نشدن روادید برای همراهان تیم ایران، تصمیمی غیر ورزشی بود و همین امروز نامهای از سوی ما به فدراسیون بینالمللی فوتبال ارسال شد.
وی با قدردانی از وزیر امور خارجه و وزیر ورزش در راستای پیگیریها، بیان کرد: فدراسیون فوتبال نیز پیگیریها را ادامه میدهد. از جامعه جهانی فوتبال سئوالی دارم مبنی بر اینکه وقتی مدیر تیم حضور ندارد، در جلسه هماهنگی قبل از بازی، چه فردی شرکت میکند؟ رئیس جمهور آمریکا که شناختی از فوتبال ندارد، اما مشاورانش جواب این سئوال را بدهند.
علوی در پاسخ به این سئوال که آیا گزینه شرکت نکردن ایران در جامجهانی هنوز وجود دارد؟ گفت: این موضع در هماهنگی با مراجع مسئول مطرح شد و تیم ملی شرکت کرد. به طور کلی فدراسیون فوتبال برنامهها را طبق روال پیش برد. اردوها، تدارکات و اعزام انجام شده، اما شکایتها از میزبانی آمریکا، یکی - دو تا نیست.
سخنگوی فدراسیون فوتبال، توضیح داد: حتی خبرنگاران جهانی هم برای حضور در این مسابقات مشکل دارند. همین اتفاق برای همکاران رسانهای ما ایجاد شده و بسیاری از آنها دچار مشکل هستند. فدراسیون فوتبال تا آخرین لحظه برای این دوستان تلاش میکند. وقتی رسانههای ما نباشند، نشست خبری تیم ملی ایران را چه افرادی پوشش میدهند؟
وی در خصوص اینکه آیا امکان دارد آمریکا برای بازیهای ایران نیز کارشکنی کند؟ عنوان کرد: سعی کردیم همه چیز را در چارچوب مسائل حقوقی پیگیری کنیم. هر روز خبرهای ویزا آنهم برای چند تیم مخابره میشود و مطمئنا ادامه خواهد داشت.
علوی بیان کرد: ویزای صادر شده برای اعضای تیم ملی ایران، مولتی است و مشکلی وجود ندارد. برای بازی اول یک روز قبل و برای بازیهای بعدی، دو روز قبل از دیدارها تیم ما به آمریکا اعزام میشود. امیدوارم با صعود از مرحله گروهی، از شر میزبانی آمریکا راحت شویم.
وی گفت: فیفا برای اعتماد و حیثیت فوتبال نسبت به مسائل ویزا حساس است، اما اعمال آن مهم است. این امر دست کسی افتاده که شناختی از فوتبال ندارد و بهدنبال ایجاد اخلال است.
سخنگوی فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: قرارداد دیدار دوستانه تیم ملی در کمپ تیخوانا فردا نهایی خواهد شد و اعلام خواهد شد. بازیکنان فوقالعاده انگیزه بالایی دارند و با این اتفاقات، انگیزهها بیشتر میشود.