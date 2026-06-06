معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به‌ویژه سیلوداران، اولویت اصلی مدیریت استان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ نرگس مرادخانی، در دومین جلسه استانی کارگروه هماهنگی خرید تضمینی گندم ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه ویژه استان زنجان در تولید غلات، بر لزوم حمایت قاطع از بخش خصوصی به‌ویژه سیلوداران تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استان زنجان در حوزه تولید گندم فراتر از نیاز‌های داخلی عمل می‌کند، به ظرفیت استراتژیک استان در سطح ملی اشاره کرد و گفت: تولید گندم در استان زنجان حداقل سه برابر میزان مصرف است که این امر زنجان را به یکی از ارکان مهم تأمین امنیت غذایی کشور تبدیل کرده است.

مرادخانی گفت: در این میان، شهرستان خدابنده به دلیل ظرفیت‌های بالقوه و زیرساخت‌های موجود، یک قطب ویژه و کم‌نظیر در سطح کشور محسوب می‌شود که باید از این توانمندی برای توسعه اقتصادی بهره برد.

معاون اقتصادی استاندار زنجان با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، شرکای راهبردی دولت هستند، اضافه کرد: سیلوداران و فعالان حوزه ذخیره‌سازی، بازوان اجرایی ما در مدیریت محصولات استراتژیک هستند. نگاه مدیریت استان به سرمایه‌گذاران این بخش، نگاهی حمایتی است و ما متعهد هستیم تا مسیر توسعه فعالیت‌های آنها را هموار کنیم.

مرادخانی ، به چالش‌های موجود در چرخه خرید محصول از کشاورزان اشاره کرد و بر لزوم رفع موانع خرید تضمینی گندم تأکید کرد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و کشاورزان و حرکت به سوی انضباط اقتصادی، افزود: هدف ما این است که با رفع موانع و بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل سیلوداران، زنجیره تولید تا مصرف را به گونه‌ای مدیریت کنیم که علاوه بر صیانت از دسترنج کشاورزان، شاهد ارتقای بهره‌وری در استان باشیم.