وقتی بانوان یزدی با ایثار و فداکاری، طلاهایشان را نذر جبهه‌ی مقاومت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در شب‌هایی که میدان امیرچقماق یزد، میعادگاه مردم میدان دار است، خانم طاهره غفوری بانوی فعال یزدی، ایستگاهی به راه انداخته به نام «ایران همدل».

بانویی که سالهاست در میدان فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی حضور دارد، این بار به میدان آمده تا با جمع آوری طلا و جواهرات به کمک جبهه مقاومت و بازسازی منازل آسیب دیده از جنگ بشتابد.

خانم غفوری معتقد است وقتی زنی از عزیزترین دارایی اش می‌گذرد، در واقع سهمی از امنیت فردای خود را در بنای خانه‌های ویران شده‌ی دیگران سرمایه گذاری می‌کند.

هر تکه طلایی که در این ایستگاه اهدا می‌شود، نه یک قطعه فلز، که خشتی است برای بازسازی سقف‌هایی که زیر آوار جنگ، همچنان به فردایی بهتر ایمان دارند.