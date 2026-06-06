رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان نخستین دبیر شورای صنایع دریایی استان خوزستان انتخاب شد.

انتصاب رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان دبیر شورای صنایع دریایی استان خوزستان

انتصاب رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان دبیر شورای صنایع دریایی استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در راستای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دریا در استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در احکام جداگانه‌ای مسئولان ارشد شورای صنایع دریایی و ستاد توسعه اقتصاد دریامحور استان را منصوب کرد.

با حکم استاندار، مرتضی بختیاری، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان نخستین دبیر شورای صنایع دریایی استان خوزستان منصوب شد و به مدت دو سال سکانداری این شورای راهبردی را بر عهده خواهد داشت.

همچنین در حکمی دیگر، دکتر محمد راضی جلالی، معاون پیشین اقتصادی استانداری و مشاور اقتصادی استاندار، به عنوان دبیر ستاد توسعه اقتصاد دریامحور استان خوزستان انتخاب شد.

تشکیل شورای صنایع دریایی و ستاد توسعه اقتصاد دریامحور به عنوان دو رکن اصلی پیشبرد برنامه جامع توسعه دریامحور، با هدف رفع چالش‌های ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیر و تقویت صنایع جانبی (خرد، متوسط و کلان) صورت گرفته است.

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر با ایفای مسئولیت اجتماعی خود، نقش محوری در پیگیری و تحقق تشکیل این شورا ایفا کرده است.