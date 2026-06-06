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اخبار کوتاه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ از خراسان رضوی را در این خبر ملاحظه میکنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، همزمان با ایام عید غدیر و ولادت امام موسی کاظم علیه السلام به همت آستان قدس رضوی ۵۰ هزار پرس غذای گرم در قالب ۱۶۸ دیگ به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در میدان غدیرِ بولوار فرودگاه مشهد پخت و توزیع شد. همچنین ۵۸ هزار پرس غذای متبرک رضوی نیز در حرم رضوی در اختیار زائران قرار گرفت.
سالن تطهیر معراج بهشت رضای مشهد به مساحت بیش از هفت هزار متر مربع به بهره برداری رسید. معاون محیطزیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: برای ساخت و تجهیز این طرح خدماتی، بیش از یک همت اعتبار هزینه شده است.
در پی وقوع دو حادثه رانندگیِ جداگانه در محورهای مُواصلاتی شهرستان کلات، دو نفر مصدوم و برای ادامه روند درمان با آمبولانس و بالگرد اورژانس به مشهد اعزام شدند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: از بازرسی قطار باری هرات – خواف دو عدد کولهپشتی / مملو از مواد مخدر کشف شد. به گفته سردار مجید شجاع در این کوله پشتیها بیش از ۶۰ بسته شیشه و هروئین فشرده جاسازی شده بود.
۱۷ هزار تن گندم به نرخ تضمینی در شهرستان تایباد از چهارم خرداد ماه تا روز گذشته از کشاورزان این خطهی مرزی خریداری شد. پیش بینی میشود امسال بیش از ۳۰ هزار تن گندم در تایباد به سبب بارندگیهای مناسب بهاری برداشت شود؛ و مراسم بزرگداشت قیام ۱۵ خرداد در مناطق مختلف خراسان رضوی با حضور قشرهای مختلف مردم برگزار شد. در این مراسم ها یاد امام خمینی (ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.