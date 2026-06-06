به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر اینکه از منزل یک شهروند مقداری طلا به ارزش ۵۰ میلیارد ریال به سرقت رفته است ماموران کلانتری ۱۳ شمس تبریزی به محل وقوع سرقت اعزام شدند.

وی افزود: ماموران بلافاصله پس از حضور در محل توانستند متهمان را شناسایی کنندو با هماهنگی قضائی هر سه سارق را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کنند.

سرهنگ نعمتی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ارتکاب سرقت اعتراف کردند، افزود: متهمان با تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

وی با بیان اینکه پلیس با تلاش‌های شبانه روزی در پی ایجاد آرامش و آسایش شهروندان است خاطرنشان کرد: شهروندان از نگهداری مقدار زیاد طلا و جواهرات در منزل شخصی و استفاده از آن در مکانهای عمومی و شلوغ خودداری و از بانک‌های دارای امکانات صندوق امانات استفاده کنند.