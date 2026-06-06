به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کارشناسان حوزه انرژی معتقدند بخش بزرگی از مصرفی واحد‌های تجاری مربوط به سیستم‌های سرمایشی غیراستاندارد، تابلو‌های نوری پرمصرف و روشنایی‌های غیرضروری در ساعات تعطیلی فروشگاه‌هاست. با وجود این، بسیاری از کسبه با انجام اقدامات ساده‌ای مانند بهره‌گیری از سیستم‌های روشنایی LED، تنظیم دمای رفاه (۲۴ درجه) و استفاده از تایمر برای تابلو‌های تبلیغاتی، توانسته‌اند تا حد زیادی هزینه‌های جاری خود را کاهش و سهم خود را در مدیریت انرژی استان ایفا کنند.

مدیریت مصرف در بخش تجاری نه تنها منجر به کاهش قبض‌های سنگین برق برای صاحبان مشاغل می‌شود، بلکه با پیشگیری از اعمال محدودیت‌ها، به استمرار فعالیت بخش‌های صنعتی و خانگی نیز کمک شایانی خواهد کرد.