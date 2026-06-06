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در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان یزد با حضور استاندار، مسائل و مشکلات بیماران خاص درباره کمبودهای دارویی، درمانی، حمایتی و بیمهای بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست، مسئولان انجمنهای بیماران خاص به بیان مشکلات و دغدغههای این بیماران در استان پرداختند و استاندار هم برای رفع این مشکلات قول پیگیری داد.
استاندار گفت: ما در قبال آحاد مختلف جامعه مسئول هستیم و بیماران خاص بخشی از جامعه هستند که باید از آنها حمایت کنیم.
محمدرضا بابایی افزود: با پای کار آمدن دستگاههای مربوط و ارائه تسهیلات به گروههای آسیب دیده و بیماران خاص برای حل مشکلات آنان تلاش کنیم.
تشکیل ستاد امور ورزشی، درمان و سلامت استان در راستای تقویت زیرساختها و حمایت از بیماران خاص با استفاده از کمکهای خیری، موقوفات و مسئولیتهای اجتماعی صنایع از مهمترین مصوبات نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان بود.