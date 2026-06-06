کارگروه تشکل‌های حرفه‌ای با هدف ارتقای صنعت ساختمان، فعال‌سازی صندوق‌های فناوری نوین و تدوین ضوابط ساختمان‌های مقاوم در برابر حوادث را در دستور کار قرار داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، در نشست هم‌اندیشی دفتر توسعه مهندسی ساختمان، بر ضرورت فعال‌سازی صندوق‌های فناوری نوین و استفاده از پتانسیل‌های آن‌ها در صنعت ساختمان تأکید شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست، تدوین دستورالعمل‌های حمایتی برای ساخت ساختمان‌های تاب‌آور و بازسازی آسیب‌دیده‌ها با رویکرد صنعتی‌سازی را از اولویت‌های اصلی دانستند.

همچنین در این جلسه، نقش فناوری‌هایی نظیر «BIM» و تسهیلات بانکی برای سازه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این نشست با حضور نمایندگان نظام مهندسی و انجمن‌های تخصصی، بر نقش دانش‌بنیان‌ها در اشتغال‌زایی و تحول ساختار صنعت ساختمان متمرکز بود.

در نهایت، بر لزوم تدوین نقشه راه برای استفاده از پدافند غیرعامل و تکنولوژی‌های نانو در ساخت‌وسازهای کشور تأکید شد.