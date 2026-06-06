با توجه به افزایش دما در اغلب نقاط کهگیلویه وبویراحمد، رشد بار مصرفی شبکه سراسری برق استان به هف و نیم درصد رسید.

افزایش ۷ و نیم درصدی بار مصرفی شبکه برق کهگیلویه و بویراحمد

افزایش ۷ و نیم درصدی بار مصرفی شبکه برق کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر نظارت وارزیابی بر مصرف برق شرکت برق استان گفت: مصرف برق در استان همزمان با افزایش دما در هفته گذشته به ۴۷۰ مگاوات رسید.

نیکنام افزود: از این میزان۱۵۰ مگاوات مربوط به مناطق گرمسیری واستفاده از سیستم های سرمایشی بوده است.

وی با بیان اینکه این رقم معادل ۳۳ درصد برق مصرفی استان است ادامه داد: اگر درجه کولرها روی دمای آسایش یعنی ۲۵ درجه تنظیم کنیم ۴۵ مگاوات برق معادل برق مصرفی شهرستانهای لنده و چرام ذخیره وصرفه جویی می شود.

مدیر فرماندهی و کنترل شرکت توزیع نیروی برق استان نیز گفت: به ازای هر یک درجه افزایش دما، ۱۸۰۰ مگاوات بار به شبکه سراسری برق کشور افزوده می‌شود.

وی از عموم مردم خواست: به منظور تامین برق پایدار همه هموطنان، همراهی لازم را با صنعت برق داشته باشند.