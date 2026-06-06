به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل محیط زیست استان قم گفت: دهمین ایستگاه سنجش آلودگی استان قم شامل سه دستگاه ویژه اندازی گیری آلودگی‌های صنعتی، آلودگی ذرات ۱۰ و ۲و نیم میکرون و جمع آوری کننده اطلاعات نوع ذرات است که در مدرسه علمیه شهید صدوقی قم با هزینه ۱۷ میلیارد تومانی افتتاح شد.

سیده مریم محمدی افزود: این ایستگاه کیفیت هوا را از نظر آلودگی‌های صنعتی مانند اکسید‌های نیتروژن، مونوکسید کربن، گوگرد دی اکسید، ازون و آلودگی ناشی از ذرات گرد و غبار ۱۰ و ۲ و نیم میکرون اندازی گیری می‌کند.

مدیر کل محیط زیست استان قم از افتتاح ایستگاه اندازی کیفیت هوا در شهرستان کهک و جعفریه هم خبر داد و افزود: با اضافه شدن این دو مرکز کل استان قم تحت پوشش ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا قرار می‌گیرند و می‌توان اندازه گیری آلودگی هوا را با دقت بیشتری در کل استان انجام داد.

گفتنی ست: مردم برای اطلاع از وضعیت کیفیت هوا می‌توانند نرم افزار پایش کیفی هوا را دانلود کرده از وضعیت هوا شهر قم در ایستگاه سنجش کیفی هوای دهگانه مطلع شوند.