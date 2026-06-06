اعزام ۷ نماینده بوکس ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ چین
تیم ملی بوکس مردان و زنان کشورمان با ۷ نماینده و نام یادواره شهید اقتدار راهی جام جهانی چین میشوند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
،تیمهای ملی بوکس مردان و زنان کشورمان با حضور ۷ ورزشکار، یادواره شهید اقتدار دکتر علی باکویی دانشمند هستهای در دومین مرحله از رقابتهای جام جهانی بوکس ۲۰۲۶ که از ۲۵ تا ۳۱ خردادماه در شهر گویانگ چین برگزار میشود و بوکس ایران با نام یادواره شهید اقتدار، دکتر علی باکویی دانشمند هستهای در این رقابتها حضور خواهد داشت.
مسابقات جام جهانی بوکس ۲۰۲۶ با حضور بیش از ۵۴ کشور از پنج قاره جهان در این رویداد حضور خواهند داشت. این رقابتها در ۲۰ وزن مختلف، شامل ۱۰ وزن مردان و ۱۰ وزن بانوان، برگزار خواهد شد.
بخش مردان:
مهدی کاظمی (وزن ۵۵ کیلوگرم)
علی حبیبینژاد (وزن ۶۵ کیلوگرم)
قاسم حمزه (وزن ۷۰ کیلوگرم)
محمد نورانی (وزن ۷۵ کیلوگرم)
امیر اسماعیلی (وزن +۹۰ کیلوگرم)
بخش بانوان:
سوزان جونگی (وزن ۵۱ کیلوگرم)
سارینا نقش (وزن ۶۵ کیلوگرم)
هدایت تیم ملی مردان بر عهده همایون امیری است و محمدرضا قارونی مربی تیم ملی مردان است.
در بخش بانوان نیز راضیه طهماسبی به عنوان مربی و فروتن گلآرا به عنوان مدیر فنی در کنار تیم حضور خواهند داشت.
نورالدین چگینی سرپرست تیمهای ملی اعزامی به مسابقات چین است. شاپور عزیزی نیز به عنوان پزشک تیم ملی اعزامی به این رقابتها است.
مرحله نخست این مسابقات در فروردینماه جاری در شهر فوز دو ایگواسو برزیل برگزار شد و مرحله نهایی نیز در آذرماه سال جاری در تاشکند ازبکستان برگزار خواهد شد.
جام جهانی بوکس از مهمترین رویدادهای تحت نظارت فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) محسوب میشود و نتایج آن تأثیر مستقیمی بر رنکینگ جهانی ورزشکاران خواهد داشت.