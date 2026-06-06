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مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از کشف و مُهر و موم یک واحد غیرمجاز قطعهبندی و بستهبندی آبزیان در تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی با تأکید بر عزم جدی این اداره کل در برخورد با متخلفان بهداشتی اظهار کرد: در اجرای برنامههای نظارتی و صیانت از سلامت عمومی جامعه، کارشناسان نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان، در یک مأموریت بازرسی دقیق، موفق به شناسایی و کشف یک واحد غیرمجاز قطعهبندی و بستهبندی آبزیان در شهرستان تبریز شدند.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی انجامشده در محل نشان داد که این واحد کاملاً بهصورت زیرزمینی، بدون اخذ هیچگونه مجوز قانونی و خارج از ضوابط و الزامات بهداشتی سازمان دامپزشکی فعالیت داشته است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در این کارگاه غیرمجاز، مقادیر قابلتوجهی از گوشت انواع آبزیان که با هدف قطعهبندی، بستهبندی و عرضه به بازار مصرف نگهداری میشد، کشف و ضبط و واحد مذکور برای طی مراحل قانونی مهر و موم شد.
وی از شهروندان خواست تا فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز معتبر و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را به نهادهای ذیربط اطلاع دهند.