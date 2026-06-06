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معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر وحدت نظر مسئولان کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران، یک راهبرد مشخص در مذاکره داشته است و همه مسئولان با هماهنگی کامل، آن را دنبال کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در بازدید از گمرک جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گمرک و مدیران این مجموعه برگزار شد، با قدردانی از عملکرد گمرک در دوران جنگ تحمیلی سوم و تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه، کاهش کاغذبازی، توسعه راهگذرهای حمل و نقل کالا و حرکت به سمت گمرک هوشمند، اظهار داشت: گمرک در همه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، نقش کلیدی و حاکمیتی دارد و هیچگاه بحث واگذاری آن از عرصه حاکمیت مطرح نبوده است.
عارف با توجه به تصمیم دولت برای ادامه فعالیت گمرک در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: دولت به مدیریت یکپارچه در گمرک اعتقاد دارد و معتقد است که مدیریت چندگانه، نهفقط همافزایی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند کار دستگاههای مختلف را خنثی کند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کشور از مدیریت دو جنگ تحمیلی در یک سال اخیر، تجربههای موفقی به دست آورده است، اظهار داشت: در دوره جنگ با حذف بخشی از کاغذبازیها و استفاده از اقتدار دولت، سرعت واردات، تخلیه و ترخیص کالا افزایش یافت و گمرک توانست با ساز و کارهای جدید، عملکرد موفقی داشته باشد. این تجربه باید مبنای اصلاح ضابطهها، شفافسازی فرایندها و بهرهگیری از تجهیزات نوین قرار گیرد.
وی، همچنین بر ضرورت افزایش اختیار مدیران و کاهش مانعهای دیوانسالاری تأکید کرد و گفت: باید به مدیران، شجاعت و اختیار بیشتری داد. همچنین برای تبدیل برخی تجربههای موفق دوران جنگ به رویههای پایدار، نیازمند تدوین لایحهای جامع با همکاری مجلس شورای اسلامی هستیم.
عارف با تأکید بر لزوم توسعه ظرفیت همه گمرکها و بندرهای کشور، تصریح کرد: تکمیل راهگذرهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، باید بهطور جدی دنبال شود. در سالهای گذشته از این ظرفیتها غفلت شده و اکنون لازم است با همکاری کشورهای همسایه، مانعهای پیش روی این مسیرهای راهبردی برطرف شود.
وی بر استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت گمرک تأکید کرد و گفت: نگاه گمرک هوشمند باید آسانتر شدن کارها باشد و به آثار اقتصادی سرعت در ترخیص کالاها بهصورت دقیق توجه شود.
معاون اول رئیس جمهور با توجه به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در توسعه رابطه با کشورهای همسایه، اظهار داشت: این رویکرد بهویژه پس از جنگ تحمیلی سوم با جدیت بیشتری دنبال میشود و در برنامهریزیهای کشور باید به ظرفیتهای منطقهای و کشورهای حوزه تمدنی ایران، بیش از گذشته توجه شود.
عارف در پایان با تأکید بر هماهنگی داخلی در موضوع مذاکره، تصریح کرد: مجموعه مدیریت کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، کارآمدی خود را نشان داد و امروز اردوگاه ایران از اقتدار و آرامش بیشتری برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران، یک راهبرد مشخص درباره مذاکره داشته است و همه مسئولان با هماهنگی کامل، آن را دنبال کردهاند؛ از اینرو، هیچ اختلافی درباره متن و پیشنهادهای مذاکره، میان مسئولان کشور وجود ندارد. در مقابل، دشمن با آشفتگی و تناقض در موضع خود روبرو است.
گفتنی است در این نشست، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، گزارشی از عملکرد گمرک در دوران جنگ و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیشنهادهایی برای آسانتر شدن و سرعت فرایندهای گمرکی، ارائه کردند.