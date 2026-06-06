به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما آریا روغنی و حامی گلستان که روز گذشته تیم بحرین را با نتیجه ۲ بر صفر (۶ بر ۲ و ۶ بر ۲) شکست داده بودند امروز در دیداری حساس برابر اسپانیا به میدان رفتند که در نهایت و با نتایج ۷ بر ۶ و ۷ بر ۵ نتیجه را واگذار کردند.

گفتنی است تیم ملی پدل ایران خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند.

ظهر امروز نیز صحابه فرد و زهرا کهریزی که روز گذشته برابر میزبان با برتری ۲ بر صفر و با نتایج مشابه ۶ بر یک به پیروزی رسیده بودند امروز برابر اسپانیا یکی از مدعیان اصلی این مسابقات به میدان رفتند و در نهایت با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر ۴ نتیجه را واگذار کردند.

این دیدار برای تیم بانوان ایران که در مسیر آماده‌سازی ناگویا قرار دارد، تجربه ارزشمندی بود. تا ساعاتی دیگر نیز تیم پدل آقایان کشورمان متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان برابر تیمی دیگر از اسپانیا به میدان خواهند رفت.