به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به روند ساماندهی اراضی در استان، اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا تاریخ ۱۰ خرداد، ۷۵۰ سند تک‌برگ در ۱۳ شهرستان استان ثبت شده است.

داعی،با تأکید بر میزان تحقق برنامه‌ها، اظهار داشت که عملکرد استان نسبت به هدف‌گذاری دوماهه سال جاری، به ۱۵۰ درصد رسیده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طرح های تفکیکی در شهرستان‌های مشهد، تربت‌جام و تربت‌حیدریه در مراحل مختلف از جمله انعقاد قرارداد و ثبت در سامانه قرار دارند.

همچنین هزاران قطعه زمین در شهرستان‌های دیگر استان، در مرحله انتخاب کارگزار ذی‌صلاح هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی تأکید کرد که پیگیری مجدانه طرح‌های تفکیکی با هدف تسریع در تعیین تکلیف اراضی و ساماندهی آن‌ها در اولویت قرار دارد.

این اقدامات در راستای توسعه زیرساخت‌های مسکن و مدیریت کارآمد زمین‌های استان صورت می‌گیرد.