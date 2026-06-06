مطاعی رکورد ملی ۵۰ متر قورباغه را جابه جا کرد
ملی پوش شنای کشورمان در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تابستانی ABA (مسافت کوتاه) رکورد ملی ایران را ارتقاء داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، امیر مطاعی در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تابستانی ABA (مسافت کوتاه) که در مسقط عمان در حال برگزاری است در رقابت ماده ۵۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲۶.۷۴ ثانیه، ضمن شکستن رکورد ملی ایران، به مدال طلای این ماده دست یافت. وی همچنین در ماده ۲۰۰ متر قورباغه با زمان ۲:۱۰.۵۶ عملکردی خوب از خود به نمایش گذاشت و سومین مدال طلای خود در این رقابتها را کسب کرد.
در ادامه مسابقات، علی رشیدپور دیگر ملیپوش کشورمان، در ماده ۴۰۰ متر آزاد با ثبت زمان ۴:۰۴.۷۶ بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. رشیدپور همچنین در ماده ۱۰۰ متر آزاد با زمان ۵۰.۹۴ ثانیه موفق به کسب مدال نقره شد.
ملیپوشان شنای ایران با کسب مدالهای رنگارنگ و ثبت رکوردهای ارزشمند، به درخشش خود در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تابستانی ABA ادامه میدهند.