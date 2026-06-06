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آیتالله رشاد با صدور پیامی، ارتحال مرجع عالیشان شیعه، حضرت آیتالله محمداسحاق فیاض (قدّس الله نفسه الزکیه) را تسلیت گفت و از خدمات علمی و معنوی ایشان به حوزه نجف و تعالیم اهل بیت (ع) یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن پیام ایت اله رشاد آمده است: خبر درگذشت مرجع عالیشان شیعه، حضرت آیت الله محمداسحاق فیاض (قدّس الله نفسه الزکیه) موجب تاسف و تاثر شد. ایشان ار تلامذهی برجسته فقیه سترگ آیت الله العظمی خوئی (قدّه) بشمار میآید، و وجود ذیجود او در امتداد استادش منشا خدمات علمی و معنوی ماندگاری در جهت تقویت حوزهی مبارکهی نجف و ترویج تعالیم وحیانی و میراث معرفتی و معنوی اهل بیت وحی (سلام الله علیهم اجمعین) بود.
اینجانب از سوی خود و ارکان حوزهی عریق و عظیم تهران، این واقعهی مولمه را به رهبر معظم انقلاب اسلامی (دام ظله) و دیگر مراجع عظام نجف و قم (دامت برکاتهم) و علاقهمندان و مقلدان این فقیه گرانمایه تسلیت عرض کرده، از بارگاه بلند باری برای آن مرحوم مغفرت و علو مرتبت، و برای بازماندگان سوگوار خاصه فرزندان برومندش، صبر و اجر مسئلت دارم.