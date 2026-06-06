افزایش ۵.۴ درصدی تولید برق در نیروگاه شهید رجایی
نیروگاه شهید رجایی با اجرای ۱۷ برنامه تعمیراتی سالانه و انجام عملیات نوسازی و تعمیرات اساسی، برای تأمین پایدار برق کشور و آمادگی کامل در پیک مصرف تابستان آماده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
همزمان با افزایش نیاز کشور به انرژی برق، نیروگاه شهید رجایی اجرای برنامههای تعمیراتی و نگهداری خود را با هدف پایداری تولید و تأمین مطمئن برق در دستور کار قرار داده است.
مدیر نیروگاه شهید رجایی با اشاره به اهمیت انجام تعمیرات منظم در این مجموعه گفت: سالانه ۱۷ برنامه تعمیراتی در این نیروگاه اجرا میشود تا روند تولید انرژی بهصورت پایدار و مداوم ادامه یابد.
در جریان این برنامهها، بخشهای مختلف نیروگاه از جمله تجهیزات تولید، سامانههای فنی و ماشینآلات سنگین مورد تعمیر، بازبینی و در صورت نیاز تعویض قرار میگیرند. نیروهای متخصص این مجموعه نیز با انجام تعمیرات اساسی، زمینه افزایش آمادگی واحدهای نیروگاهی را فراهم میکنند.
بر اساس اعلام مسئولان نیروگاه، تولید انرژی در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش داشته است. معاون تولید نیروگاه شهید رجایی نیز با اشاره به اجرای برنامههای جامع تعمیراتی اعلام کرد: هدف از این اقدامات، دستیابی به آمادگی ۱۰۰ درصدی نیروگاه برای پاسخگویی به نیاز شبکه برق در دوره اوج مصرف تابستان است.
همچنین مدیر بهرهبرداری نیروگاه گازی شهید رجایی از سرمایهگذاری در حوزه تعمیرات و تعویض تجهیزات خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات برای تحویل برق باکیفیت و پایدار به شبکه سراسری انجام میشود.
نیروگاه شهید رجایی بهعنوان یکی از مراکز مهم تولید برق کشور، حدود ۳.۵ درصد از برق مورد نیاز کشور را تأمین میکند و تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد کیلوواتساعت انرژی تولید کرده است.
اجرای مستمر برنامههای نگهداری، تعمیرات اساسی و نوسازی تجهیزات در این نیروگاه، نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه برق و تأمین انرژی مورد نیاز کشور در روزهای اوج مصرف دارد.