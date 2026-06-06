پخش زنده
امروز: -
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت از اجرای طرح رتبهبندی زائران، حرکت به سمت رتبهبندی کاروانها و مجموعههای اقامتی و هدفمند شدن خدمات درمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیاکبر جنگجو، معاون مرکز حج و زیارت در همایش مدیران مجموعههای حج با قدردانی از همکاری مدیران مجموعهها و مدیران کاروانها با مرکز پزشکی، گفت: خوشبختانه در حج امسال تعامل و همکاری خوبی میان بخشهای اجرایی و درمانی شکل گرفت که نتیجه آن کاهش آسیبها و ارائه خدمات بهتر به زائران بود.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر اینکه خدمت در حوزه سلامت زائران صرفاً یک وظیفه اداری نیست، افزود: در حوزه خدمات درمانی تلاش میکنیم با عشق و علاقه به زائران خدمترسانی کنیم و باید در نوع خدمترسانی، پیگیری امور و مراقبت از سلامت زائران نمود پیدا کند.
وی با اشاره به اجرای طرح رتبهبندی زائران براساس شرایط جسمی و وضعیت سلامت آنان گفت: امسال با اجرای این طرح، زائران در گروههای مختلف شناسایی و دستهبندی شدند تا متناسب با وضعیت سلامت هر فرد، خدمات لازم ارائه شود. بر همین اساس تلاش شد مدیران کاروانها و مجموعهها شناخت دقیقتری از زائران تحت پوشش خود داشته باشند تا مراقبتها به شکلی هوشمندانهتر انجام شود.
وی افزود: هرچه اطلاعات دقیقتری از وضعیت سلامت زائران در اختیار مدیران قرار گیرد، امکان پیشگیری از آسیبها و مدیریت بهتر شرایط درمانی فراهم خواهد شد و میتوان خدمات را متناسب با نیاز هر زائر ارائه کرد.
دکتر جنگجو با بیان اینکه گام بعدی، رتبهبندی کاروانها و سپس مجموعههای اقامتی است، تصریح کرد: برای کاروانها شاخصهای مشخصی تعریف خواهد شد تا میزان موفقیت آنان در حوزه سلامت زائران ارزیابی شود. همچنین در مراحل بعدی، مراکز اقامتی و حتی واحدهای درمانی نیز براساس شاخصهای تخصصی رتبهبندی خواهند شد.
وی ادامه داد: این اقدام به ما کمک میکند خدمات درمانی و مراقبتهای سلامتمحور را به صورت هدفمند و هوشمند در مناطقی که نیاز بیشتری دارند متمرکز کنیم و از بروز آسیبهای احتمالی بکاهیم.
معاون مرکز پزشکی حج و زیارت خاطرنشان کرد: سیاستگذاری کلان مرکز پزشکی حج و زیارت در سالهای آینده نیز بر همین مبنا استوار خواهد بود و چیدمان درمانگاهها و برنامهریزیهای حوزه سلامت با هدف افزایش رضایت زائران، کاهش ترددهای غیرضروری، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و ارتقای سطح سلامت زائران انجام میشود.
وی در پایان با اشاره به محدودیتها و کاهش نیروهای فعال در برخی بخشها گفت: با وجود همه دشواریها، خدمات درمانی حج امسال به خوبی پیش رفت، اما برای دستیابی به نتایج بهتر، نیازمند برنامهریزیهای دقیق، بلندمدت و مبتنی بر دادههای واقعی هستیم.