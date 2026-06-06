پخش زنده
امروز: -
روزنامه پاکستانی «دیلی جنگ» به نقل از منابع خبری گزارش داد که «ژنرال رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان برای انجام یک سفر رسمی عازم پاکستان شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، رسانههای پاکستانی اعلام کردند: این سفر به دعوت «فیلد مارشال عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان انجام میشود.
بر اساس این گزارش سفر فرمانده ارتش لبنان در شرایطی صورت میگیرد که پاکستان تلاشهای دیپلماتیک و میانجی گرانه خود را در قبال تحولات و تنشهای خاورمیانه، به ویژه در ارتباط با اختلافات میان ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی، افزایش داده است؛ تنشهایی که پیامدهای آن لبنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد این سفر به دعوت همتای پاکستانی انجام میشود، اما جزئیات بیشتری درباره اهداف، برنامهها و مدت زمان آن منتشر نکرده است.
کارشناسان منطقهای این سفر را دارای اهمیت ویژهای ارزیابی میکنند؛ زیرا جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که هرگونه آتشبس پایدار باید شامل توقف درگیریها در تمامی جبههها، از جمله لبنان، باشد.
از سوی دیگر، ادامه اقدامات و کارشکنیهای رژیم صهیونیستی در مسیر تثبیت آتش بس و گسترش دامنه تنشها، بر حساسیت تحولات لبنان افزوده است.
در چنین شرایطی سفر فرمانده ارتش لبنان به پاکستان میتواند در چارچوب رایزنیهای گستردهتر منطقهای برای کاهش تنشها و حمایت از راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد؛ بهویژه آنکه اسلامآباد طی ماههای اخیر نقش فعالتری در تماسها و مشورتهای مرتبط با تحولات خاورمیانه ایفا کرده است.