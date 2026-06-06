سخنگوی دولت گفت: با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک و با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، کارت امید مادر در کالابرگ فعال شده و اعتبار آن به حساب مادران واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز شنبه در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود با مردم، اظهار داشت: اعتبار ۲ میلیون تومانی کارت امید مادر با هدف ارتقای امنیت غذایی، پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک و با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، در کالابرگ فعال شده است و فقط به حساب مادران واریز می شود.



سخنگوی دولت تصریح کرد: این اعتبار برای حمایت از مادرانی است که فرزندان آنان از اول فروردین ۱۴۰۵ به دنیا آمده‌اند و تا پایان ۲ سالگی فرزندان، فعال خواهد بود.

خانم مهاجرانی، همچنین با توجه به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد تومان از مطالبه گندم‌کاران، تصریح کرد: سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبه گندم‌کاران را در مرحله جدید پرداخت کرده است و پیش از این هم ۱۱ هزار میلیارد تومان از این مطالبه‌ها پرداخت شده بود.

سخنگوی دولت از آغاز بخشودگی صددرصدی جریمه بیمه شخص ثالث همه دارندگان وسیله نقلیه موتوری، اعم از زمینی و ریلی که این بیمه‌نامه را ندارند، در صورت خرید آن، خبر داد و گفت: بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این افراد می‌توانند از امروز، بیمه‌نامه شخص ثالث را خریداری کنند و از این بخشودگی جریمه حق بیمه، بهره‌مند شوند.



مهاجرانی، همچنین اظهار داشت: بر اساس اعلام وزارت نیرو ۱۲ هزار مدرسه به نیروگاه خورشیدی مجهز می‌شوند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در کشور حدود ۱۰۰ هزار مدرسه دولتی وجود دارد که ۶۰ درصد از آن‌ها به علت وسعت کافی روی پشت بام‌ها، ظرفیت مناسب برای نصب صفحه‌های خورشیدی را دارند.