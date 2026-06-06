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روایتی ازلحظه تولد فاطمه فرزند دوم شهید محمد صالح کیخا از شهدای جنگ تحمیلی سوم که بعد از گذشت چهار ماه بعد از شهادت پدر به دنیا آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حکایت نفسهایی که در راه اعتلای ایران اسلامی به دست شقیترینهای روزگار به پایان رسیدند و نفسهایی که میآیند، تا ادامه دهنده راه پدران و مادرانشان باشند.
زینب کیخا همسر شهید در حالی که در نبود همسرش محکم ایستاده است، از مسیر پرافتخار پیش رو گفت: اگرچه فرزند دو سالهام علی و نوزادم فاطمه از آغوش فیزیکی پدر محروم شدند، اما دشمن بداند در سایه پر افتخار نام پدرشان، سرباز امام زمان و رهبر عزیزمان قد خواهند کشید.
۱۱ اسفند ۱۴۰۴، در ایام ماه مبارک رمضان و روزهای نخست سومین دفاع مقدس، شهید محمدصالح کیخا در انتظار دومین تجربهی شیرین پدری و در آغوش کشیدن دخترش در محل خدمت خود در تهران بر اثر اصابت موشکهای دشمن آمریکایی صهیونیستی، آسمانی شد.