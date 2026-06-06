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بزرگترین کشتی جنگی انگلیس به علت نقص فنی در نروژ پهلو گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی اسکای نیوز، مسأله فنی در یکی از بزرگترین کشتیهای جنگی انگلیس کشف شده است؛ کشتی جنگیام. اچ. اس پرنس ولز در زمان استقرار و تامین امنیت در منطقه آتلانتیک و قطب شمال دچار "نقض فنی مختصری" شده است.
به گفته وزارت دفاع انگلیس، این ایراد فنی در زمان پهلوگیری این کشتی در نروژ پدید آمده است. وزارت دفاع انگلیس گفته است مسالهای "کوچک" در کشتیام. اچ. اس پرنس ولز در تازهترین توقف آن در شهر ساحلی جنوبی استاوانجر شناسایی شده است.
این کشتی نیروی دریایی سلطنتی سه میلیارد پوندی اوایل ماه جاری حرکت از لوچ لانگ، آرگیل و بیوت در اسکاتلند به آبهای شمال اروپا و تامین امنیتدر آبهای آتلاتنیک و مناطق شمالی بود.
سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفته است: "اچ.ام. اس پرنس ولز در حال حاضر و بعنوان بخشی از ماموریت این گروه در شمال آتلانتیک و آبهای قطبی، توقفی در بندر استاونجر خواهد داشت و انتظار میرود در روزهای آینده به حرکت خود ادامه بدهد. "
این کشتی جنگی که معمولا در پوستموث مستقر بود با الحاق ناوشکنهای دونکان و سوخت رسان ناوگان آکسیلاری تایداسپرینگ همراه و راهی آبهای شمالی شد. ماموریت این گروه همکاری با ناتو و پیوستن به نیروهای فوق العاده در طول استقرار است.
کشتیهای پرنس ولز و ملکه الیزابت، قدرتمندترین کشتیهای جنگی نیروی دریایی انگلیس هستند که کشتی اول شصت و پنج هزار تن وزن و بیشینه سرعت ۲۵ گره دریایی در ساعت سرعت و گستره ماموریت ده هزار مایل دریایی دارد.
این کشتی میتواند ۷۲ هواپیما را با خود حمل کند، از جمله سی و شش فروند اف ۳۵ ب که انتظار میرود تا ۵۰ سال بعد در خدمت نیروی دریایی انگلیس باشد.
این کشتی همچنین ۶۷۸ خدمه دارد و میتواند تا هزار و ششصد نفر را نیز در خود جای بدهد. این کشتی ابتدا در ۲۰۲۲ در زمان سفر مهم خود به آمریکا با نقض فنی در شفتهای پیش ران خود روبهرو شد.