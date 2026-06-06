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تاب آوری مردم و خطای محاسباتی مسئولین، دو نکته مهم در پیام رهبر انقلاب

تلاش ترامپ و همپیمانانش برای از بین بردن جمهوری اسلامی ایران با اقتدار نیروهای مسلح و حضور به موقع و گسترده مردم در خیابان ها و میادین کشور بی نتیجه ماند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۶- ۲۱:۲۵
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برچسب ها: جنگ افروزی آمریکا ، جنگ تحمیلی سوم ، قدرت نظامی ایران
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