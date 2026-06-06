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کاربران شبکههای اجتماعی با واکنشهای گسترده به برگزاری «جشن کیلومتری غدیر»، این رویداد مردمی را بخشی جدانشدنی از هویت و فرهنگ جامعه دانستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در پی برگزاری جشن کیلومتری عید غدیر، موجی از پیامهای تحسینآمیز در فضای مجازی شکل گرفت. کاربران در پستها و نظرات خود تأکید کردند که این مراسمها، با تبدیل شدن به یک سنت زنده و مردمی، نه تنها ابعاد مذهبی، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی گستردهای یافته و اکنون به بخشی از شناسنامه هویت ملی و مذهبی مردم تبدیل شده است.
(گزارش محمدجواد رهنما)