به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در پی برگزاری جشن کیلومتری عید غدیر، موجی از پیام‌های تحسین‌آمیز در فضای مجازی شکل گرفت. کاربران در پست‌ها و نظرات خود تأکید کردند که این مراسم‌ها، با تبدیل شدن به یک سنت زنده و مردمی، نه تنها ابعاد مذهبی، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای یافته و اکنون به بخشی از شناسنامه هویت ملی و مذهبی مردم تبدیل شده است.

(گزارش محمدجواد رهنما)